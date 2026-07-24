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У Путіна висунули нову вимогу щодо мирної угоди з Україною

12:30 24.07.2026 Пт
2 хв
Кремль заявив про ще один "невід'ємний" елемент
aimg Юлія Капітонова
У Путіна висунули нову вимогу щодо мирної угоди з Україною Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)
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Невід'ємний елемент компромісу має бути у будь-якій мирній угоді щодо України.

З такою вимогою виступив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Поплічник глави Кремля виступив із новою заявою щодо України після завершення переговорів із главою Державного департаменту США Марко Рубіо.

"Будь-яка домовленість щодо України має містити невід'ємний елемент компромісу", - сказав Лавров.

На цьому тлі він прокоментував слова американського колеги про провал переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

За словами глави МЗС РФ, ще потрібно з'ясувати, хто саме зазнав провалу.

"Якщо є пропозиція, є згода, то, напевно, узгоджені результати в Анкориджі були? Були. Президент Трамп - не відкрию великої таємниці - неодноразово говорив, що наша пропозиція частково є компромісною. Ми це прийняли: це компромісна пропозиція, і будь-яка домовленість, напевно, має містити невід'ємний елемент компромісу", - додав Лавров.

Він також вкотре накинувся зі звинуваченнями на союзників Києва, зокрема США, які передають Україні озброєння для боротьби з Росією.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Рубіо розкрив причину провалу переговорів Трампа та Путіна на Алясці.

Також ми писали, коли США будуть "готові втрутитися" у війну РФ проти України.

Ба більше, стало відомо, яку нову вимогу Лавров висунув Рубіо щодо України.

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