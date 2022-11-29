У Польщі відповіли, чи можуть передати Україні систему ППО від Німеччини

Польща на найвищому політичному рівні розгляне сценарій перекидання батареї ППО Patriot у західні регіони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністр Польщі Матеуша Моравецького, яку приводять wPolityce.
Моравецький зазначив, що поки що йдуть розмови щодо пропозиції Німеччини передати Patriot Польщі. Прем'єр-міністр додав, що треба дочекатись цього моменту.
"Системи Patriot, ще не прибули до Польщі. Коли вони прибудуть, ми обов'язково разом із президентом, головою Міноборони вирішимо питання про їхнє детальне розміщення", - пояснив Моравецький про плани Польщі перекинути батареї Patriot у західні регіони України.
Прем'єр зазначив, що він дуже радий пропозиції Німеччині та він закликав би партнерів допомогти їм захистити хоча б частину міст, частину українського неба, як цього найбільше хочуть українці.
"Ми бачили після цього прикрого випадку, коли ракета, швидше за все, була українською, яка була спрямована проти російських ракет. Ці ракети випадково впали на територію Республіки Польща, тому захист цієї частини України також є найкращим захистом для громадян Польщі", - додав Моравецький.
Також влада Польщі сподівається найближчим часом отримати системи ППО Patriot, які республіка замовила у США раніше.
Нагадаємо, що після падіння ракети у Польщі влада Німеччини запропонувала передали систему ППО Patriot, щоб розмістити її на українсько-польському кордоні.
При цьому Польща попросила Німеччину надати Patriot Україні, аби захисники небо від ракет. Проте Німеччина зазначила, що дані системи ППО призначені лише для країн-членів НАТО.
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