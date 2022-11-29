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В Польше ответили, могут ли передать Украине систему ПВО от Германии

Фото: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша на самом высоком политическом уровне рассмотрит сценарий переброски батареи ПВО Patriot в западные регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого, приводимое wPolityce.

Моравецкий отметил, что пока идут разговоры о предложении Германии передать Patriot Польше. Премьер-министр добавил, что нужно дождаться этого момента.

"Системы Patriot, еще не прибыли в Польшу. Когда они прибудут, мы обязательно вместе с президентом, главой Минобороны решим вопрос об их детальном размещении", - пояснил Моравецкий о планах Польши перебросить батареи Patriot в западные регионы Украины.

Премьер отметил, что он очень рад предложению Германии и призвал бы партнеров помочь им защитить хотя бы часть городов, часть украинского неба, как этого больше всего хотят украинцы.

"Мы видели после этого досадного случая, когда ракета, скорее всего, была украинской, которая была направлена против российских ракет. Эти ракеты случайно упали на территорию Республики Польша, поэтому защита этой части Украины также является лучшей защитой для граждан Польши", - добавил. Моравецкий.

Также власти Польши надеются в ближайшее время получить системы ПВО Patriot, которые республика заказала у США раньше.

Напомним, что после падения ракеты в Польше власти Германии предложили передать систему ПВО Patriot, чтобы разместить ее на украинско-польской границе.

При этом Польша попросила Германию предоставить Patriot Украине, чтобы защитить небо от ракет. Однако Германия отметила, что данные системы ПВО предназначены только для стран-членов НАТО.

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