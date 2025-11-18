UA

У Польщі відновили рух поїздів після диверсії на залізниці

Фото: у Польщі пошкодили залізницю (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Польщі повністю відновили рух поїздів на ділянках залізничної лінії №7, які напередодні були пошкоджені внаслідок диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака на платформі X.

За словами міністра, після проведення нічних ремонтних робіт двоколійний рух на перегоні Соболев - Жичин поновили о 00:21 за місцевим часом. Також завершено ремонт контактної мережі на обох коліях ділянки Зажече - Пулави Азоти, де рух повністю відновили о 03:50.

Таким чином, поїзди на всьому маршруті L007 курсують у штатному режимі відповідно до розкладу.

За даними польських ЗМІ, вибухівка пошкодила інфраструктуру залізничної лінії №7 на маршруті "Варшава Східна - Дорогуськ". Зокрема, інциденти сталися поблизу населених пунктів Міка (Гарволінський повіт) та Голомб (Пулавський повіт).

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Польщі виявили пошкоджену залізничну колію на важливому напрямку, який веде до кордону з Україною. Машиніст помітив дефект інфраструктури неподалік станції PKP Mika в районі Жичина, що в Гарволінському повіті Мазовецького воєводства.

Згодом прем’єр-міністр Дональд Туск підтвердив: колії на маршруті Варшава–Люблін, яким надходить допомога для України, були пошкоджені внаслідок вибуху. В "Укрзалізниці" уточнили, що, за даними польських служб, вибуховий пристрій спрацював на зазначеній ділянці та зруйнував полотно.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польські військові перевірять безпеку ще 120 кілометрів залізничних колій, які ведуть до українського кордону, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Наразі відомо, що слідчі, які розслідують вибухи на залізниці у Польщі, дізнались, хто купив дві SIM-картки для телефонів, що використовувались для підриву колії на перегоні Варшава-Люблін.

Польща