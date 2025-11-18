У Польщі відновили рух поїздів після диверсії на залізниці

За словами міністра, після проведення нічних ремонтних робіт двоколійний рух на перегоні Соболев - Жичин поновили о 00:21 за місцевим часом. Також завершено ремонт контактної мережі на обох коліях ділянки Зажече - Пулави Азоти, де рух повністю відновили о 03:50.

Таким чином, поїзди на всьому маршруті L007 курсують у штатному режимі відповідно до розкладу.

За даними польських ЗМІ, вибухівка пошкодила інфраструктуру залізничної лінії №7 на маршруті "Варшава Східна - Дорогуськ". Зокрема, інциденти сталися поблизу населених пунктів Міка (Гарволінський повіт) та Голомб (Пулавський повіт).