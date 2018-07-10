Смоленская катастрофа: Россия отказала Польше в реконструкции самолета

В 2010 году возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским

Россия отказалась предоставить возможность Польше провести реконструкцию самолета Ту-154М, который в 2010 году разбился неподалеку российского Смоленска. Об этом сообщает польская подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы.

В частности, в ответе Министерства иностранных дел России от 22 мая 2018 года говорится, что проведение в Смоленске реконструкции самолета из обломков, собранных на месте происшествия, невозможно.

Польская подкомиссия напомнила, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) в своей инструкции признает реконструкцию разбитого самолета "очень важной и нужной" в выяснении причин катастрофы. Реконструкция является "ключевой" процедурой для установления причин Смоленской катастрофы.

Напомним, ранее подкомиссия по делам исследования в рамках расследования авиакатастрофы самолета Ту-154М обнаружила следы взрывчатых веществ. Остатки взрывчатых веществ были по меньшей мере на 107 элементах самолета, прежде всего на металлических частях кресел. Химические соединения, такие как гексоген, тетранитропентаеритрит и динитротолуол, найдены также на фрагментах коврового покрытия и заслонок.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.