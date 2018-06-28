Смоленская катастрофа: подкомиссия по делам исследования обнаружила следы взрывчатых веществ

Остатки взрывчатых веществ были по меньшей мере 107 элементах самолета Ту-154М

Подкомиссия по делам исследования в рамках расследования авиакатастрофы самолета Ту-154М, произошедшей в 2010 году неподалеку российского Смоленска, обнаружила следы взрывчатых веществ. Об этом сообщает "Польское радио".

"Подкомиссия утверждает, что согласно доказательствам, которые она имеет, многочисленные части самолета, а также тело по крайней мере одной жертвы, исследованы специальными устройствами, в том числе хроматографическим методом, и на них обнаружены взрывчатые вещества. Вместе с тем нет никакой информации и доказательств, которые указывали бы на присутствие взрывчатых веществ в земле в момент происшествия", - говорится в заключении расследования, которое ведет бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич.

По его словам, остатки взрывчатых веществ были по меньшей мере 107 элементах самолета, прежде всего на металлических частях кресел.

Отмечается, что химические соединения, такие как гексоген, тетранитропентаеритрит и динитротолуол, найдено также на фрагментах коврового покрытия и заслонок. Анализы являются результатом официальных исследований Центральной криминалистической лаборатории полиции.

Эксперты доказали, что взрыв в левой части крыла указывают повреждения на крыле и осколках и другие доказательства. Подкомиссия установила, что главной причиной разрушения Ту-154М за мгновение до приземляння был взрыв балластного бака, он произошел после взрыва в крыле.

Кроме того, доказательством взрыва является также специфическое повреждения тел жертв: полное расчленение нескольких тел и то, что останки были разбросаны на всей территории, где упали обломки самолета, а также многочисленные и обширные ожоговые ранения жертв, найденных дальше от зоны огня, охватившего место катастрофы. Кроме того, из десятков тел сорвало одежду.

Напомним, ранее комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы принял резолюцию по катастрофе под Смоленском, в которой требует возврата Польши Россией обломков самолета Ту-154М.

Добавим, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) получила право называть имена исполнителей химических атак.