У Польщі створять новий підрозділ для посилення держкордону

Зазначається, що польський міністр національної оборони Маріуш Блащак 24 вересня затвердив концепцію щодо створення Компоненту оборони кордону.

Мовиться про 10 військових батальйонів у чотирьох прикордонних воєводствах - Підляському, Вармінсько-Мазурському, Люблінському і Підкарпатському.

Завданням цих підрозділів буде підтримка Прикордонної служби.

"Враховуючи, що на нас знову можуть напасти з більшою силою, я вирішив прийняти концепцію щодо створення КОР у складі військ територіальної оборони", - сказав глава Міноборони.

Блащак підкреслив, що в Україні триває війна, а Польща раніше зіткнулася з гібридною агресією з боку Білорусі, апогей якої мав місце восени минулого року.

Він наголосив, що потрібно усвідомлювати: "Ця гібридна агресія проти Польщі не припинилася, й у Кремлі можуть використати складну ситуацію в Північній Африці та на Близькому Сході, аби знову спрямувати людей з цих регіонів на білорусько-польський кордон".