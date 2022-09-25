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В Польше создадут новое подразделение для усиления госграницы

Фото: В Польше создадут новое подразделение для усиления госграницы (Shutterstock)
Автор: Олег Васкив

В Польше решили сформировать новую группировку, которая войдет в состав войск терробороны. Ее задачей будет охрана государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Отмечается, что польский министр национальной обороны Мариуш Блащак 24 сентября утвердил концепцию создания Компонента обороны границы.

Речь идет о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах - Подлясском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском.

Задачей этих подразделений будет поддержка Пограничной службы.

"Учитывая, что на нас снова могут напасть с большей силой, я решил принять концепцию создания КОР в составе войск территориальной обороны", - сказал глава Минобороны.

Блащак подчеркнул, что в Украине идет война, а Польша ранее столкнулась с гибридной агрессией со стороны Беларуси, апогей которой имел место осенью прошлого года.

Он подчеркнул, что нужно отдавать себе отчет: "Эта гибридная агрессия против Польши не прекратилась, и в Кремле могут использовать сложную ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке, чтобы снова направить людей из этих регионов на белорусско-польскую границу".

Напомним, Польша оснастит 18 механизированную дивизию, расположенную на востоке страны, американскими танками Abrams и вертолетами Apache, чтобы создать на границе непреодолимый барьер.

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Польша