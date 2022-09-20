Польща зміцнить східний кордон танками Abrams та гелікоптерами Apache, - глава Міноборони

Польща оснастить 18 механізовану дивізію, яка розміщена на сході країни, американськими танками Abrams і гелікоптерами Apache, щоб створити там непереборний бар'єр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Польщі Маріуша Блащака, яку наводить PAP .

"18-та механізована дивізія, "Залізна дивізія", яка незабаром буде озброєна танками Abrams та ударними гелікоптерами Apachе, буде справжнім бар'єром, жорстким бар'єром. Бар'єр, який противник не зможе подолати", - наголосив Блащак.

За його словами, "Залізна дивізія" має унеможливити напад на Польщу зі сходу.

"Незважаючи на те, що правителі Кремля вирішили відтворити імперію зла, завдяки тому, що польське військо з кожним роком стає дедалі сильнішим, ми відлякаємо агресора, зробимо Польщу безпечною", - наголосив міністр.