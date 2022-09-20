Польща зміцнить східний кордон танками Abrams та гелікоптерами Apache, - глава Міноборони
Польща оснастить 18 механізовану дивізію, яка розміщена на сході країни, американськими танками Abrams і гелікоптерами Apache, щоб створити там непереборний бар'єр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Польщі Маріуша Блащака, яку наводить PAP.
"18-та механізована дивізія, "Залізна дивізія", яка незабаром буде озброєна танками Abrams та ударними гелікоптерами Apachе, буде справжнім бар'єром, жорстким бар'єром. Бар'єр, який противник не зможе подолати", - наголосив Блащак.
За його словами, "Залізна дивізія" має унеможливити напад на Польщу зі сходу.
"Незважаючи на те, що правителі Кремля вирішили відтворити імперію зла, завдяки тому, що польське військо з кожним роком стає дедалі сильнішим, ми відлякаємо агресора, зробимо Польщу безпечною", - наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 вересня до Польщі прибув американський стратегічний бомбардувальник, носій ядерного озброєння Boeing B-52 Stratofortress.
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