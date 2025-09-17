У Польщі стартували масштабні навчання біля кордону з Білоруссю

У середу, 17 вересня, на військовому полігоні у Польщі стартують масштабні навчання під назвою "Залізні ворота". Маневри проведуть на полігоні в Оржиші, що розташований приблизно за 100 кілометрів від стратегічного Сувальського коридору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.
За перебігом подій спостерігатимуть віцепрем'єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, а також начальник Генштабу Веслав Кукула.
Маневри передбачають спільну роботу бронетанкових, механізованих, артилерійських та повітряних підрозділів.
До демонстрації залучать танки Abrams, гаубиці K9, пускові установки WR-40 Langusta, міномети Rak, бойові машини Rosomak з баштою ZSSW-30, а також системи ППО Piorun та Spike.
Авіаційне прикриття забезпечуватимуть винищувачі F-35 і F-16 та ударні гелікоптери AH-64 Apache.
У регіоні вже дислокується батальйонна бойова група НАТО, до складу якої входять військові з США, Великої Британії, Румунії та Хорватії.
Навчання "Залізні ворота" є частиною масштабних маневрів "Залізний захисник" - найбільших у Польщі у 2025 році.
Вони охоплюють операції на суші, морі та в повітрі за участю армії, Повітряних сил, ВМС, спецпідрозділів та територіальної оборони.
Загалом у них задіяні близько 30 тисяч солдатів і 600 одиниць техніки з Польщі та країн НАТО.
Паралельно польські військові беруть участь у навчаннях у Литві, Латвії та на шведському острові Готланд.
Напередодні подібна демонстрація відбулася в Устці, де вперше в Польщі представили систему Patriot. А вже у четвер масштабні навчання продовжаться на полігоні Нова Демба.
Це вузька ділянка території на північному сході Польщі, яка простягається вздовж польсько-литовського кордону. Саме через нього Польща безпосередньо межує з Білоруссю: на сході цей відтинок обмежений білоруською областю, а на заході прилягає до Польщі.
Фактично це 65-кілометрова смуга між Білоруссю та російським Калінінградом. Тому вона має стратегічне значення для НАТО, адже є єдиним сухопутним шляхом, що з’єднує країни Балтії з іншою частиною Альянсу.
Нагадаємо, вчора завершилася активна фаза навчань "Захід-2025", що привернули значну увагу міжнародної спільноти.
Російський диктатор Володимир Путін особисто прибув на завершальний етап російсько-білоруських навчань. Для цього він вперше за тривалий час з’явився у військовій формі.
Як розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна, російські військові почали залишати полігони в Білорусі, де проходила активна фаза навчань.