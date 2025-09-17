У Польщі стартували масштабні навчання біля кордону з Білоруссю

Деталі навчань

За перебігом подій спостерігатимуть віцепрем'єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, а також начальник Генштабу Веслав Кукула.

Маневри передбачають спільну роботу бронетанкових, механізованих, артилерійських та повітряних підрозділів.

До демонстрації залучать танки Abrams, гаубиці K9, пускові установки WR-40 Langusta, міномети Rak, бойові машини Rosomak з баштою ZSSW-30, а також системи ППО Piorun та Spike.

Авіаційне прикриття забезпечуватимуть винищувачі F-35 і F-16 та ударні гелікоптери AH-64 Apache.

У регіоні вже дислокується батальйонна бойова група НАТО, до складу якої входять військові з США, Великої Британії, Румунії та Хорватії.

Що відомо про навчання

Навчання "Залізні ворота" є частиною масштабних маневрів "Залізний захисник" - найбільших у Польщі у 2025 році.

Вони охоплюють операції на суші, морі та в повітрі за участю армії, Повітряних сил, ВМС, спецпідрозділів та територіальної оборони.

Загалом у них задіяні близько 30 тисяч солдатів і 600 одиниць техніки з Польщі та країн НАТО.

Паралельно польські військові беруть участь у навчаннях у Литві, Латвії та на шведському острові Готланд.

Напередодні подібна демонстрація відбулася в Устці, де вперше в Польщі представили систему Patriot. А вже у четвер масштабні навчання продовжаться на полігоні Нова Демба.