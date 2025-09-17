В Польше стартовали масштабные учения возле границы с Беларусью

В среду, 17 сентября, на военном полигоне в Польше стартуют масштабные учения под названием "Железные ворота". Маневры проведут на полигоне в Оржише, который расположен примерно в 100 километрах от стратегического Сувальского коридора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.
За ходом событий будут наблюдать вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а также начальник Генштаба Веслав Кукула.
Маневры предусматривают совместную работу бронетанковых, механизированных, артиллерийских и воздушных подразделений.
К демонстрации привлекут танки Abrams, гаубицы K9, пусковые установки WR-40 Langusta, минометы Rak, боевые машины Rosomak с башней ZSSW-30, а также системы ПВО Piorun и Spike.
Авиационное прикрытие будут обеспечивать истребители F-35 и F-16 и ударные вертолеты AH-64 Apache.
В регионе уже дислоцируется батальонная боевая группа НАТО, в состав которой входят военные из США, Великобритании, Румынии и Хорватии.
Учения "Железные ворота" являются частью масштабных маневров "Железный защитник" - крупнейших в Польше в 2025 году.
Они охватывают операции на суше, море и в воздухе с участием армии, Воздушных сил, ВМС, спецподразделений и территориальной обороны.
Всего в них задействованы около 30 тысяч солдат и 600 единиц техники из Польши и стран НАТО.
Параллельно польские военные участвуют в учениях в Литве, Латвии и на шведском острове Готланд.
Накануне подобная демонстрация состоялась в Устке, где впервые в Польше представили систему Patriot. А уже в четверг масштабные учения продолжатся на полигоне Новая Демба.
Это узкий участок территории на северо-востоке Польши, который простирается вдоль польско-литовской границы. Именно через него Польша непосредственно граничит с Беларусью: на востоке этот отрезок ограничен белорусской областью, а на западе прилегает к Польше.
Фактически это 65-километровая полоса между Беларусью и российским Калининградом. Поэтому она имеет стратегическое значение для НАТО, ведь является единственным сухопутным путем, соединяющим страны Балтии с остальной частью Альянса.
Напомним, вчера завершилась активная фаза учений "Запад-2025", которые привлекли значительное внимание международного сообщества.
Российский диктатор Владимир Путин лично прибыл на завершающий этап российско-белорусских учений. Для этого он впервые за долгое время появился в военной форме.
Как рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина, российские военные начали покидать полигоны в Беларуси, где проходила активная фаза учений.