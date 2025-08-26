У Польщі спалахнула суперечка через оплату Starlink для України

У Польщі виникла суперечка між антиукраїнським політиком Славоміром Менценом та міністром закордонних справ Радославом Сікорським щодо фінансування супутникового інтернету Starlink для українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи Менцена та Сікорського соцмережі Х.
Нещодавно лідер політичного альянсу “Конфедерація” Славомір Менцен, який брав участь у президентських виборах та відомий своїми антиукраїнськими заявами написав, що Україна має самостійно оплачувати Starlink.
Він підкреслив, що гроші польських платників податків повинні витрачатися виключно на потреби Польщі.
"Якщо Україна хоче Starlink, нехай за нього платить. Я не бачу жодної причини, чому ми повинні за це платити. Гроші польських платників податків мають бути витрачені на потреби поляків", - заявив Менцен.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова Менцена. За його словами, допомога Україні є прямою вигодою для самих поляків.
"Допомагаючи Україні, ми тримаємо армію Путіна подалі від наших кордонів, що відповідає інтересам, зокрема фінансовим, польських платників податків. Зовнішня політика складніша за таблицю множення", - пояснив глава польського МЗС.
25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який передбачав продовження до березня наступного року виплат і безкоштовного медичного обслуговування для безробітних українців у межах тимчасового захисту.
Після цього міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що через таке рішення Польща не зможе надалі оплачувати роботу переданих Україні терміналів Starlink.
У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що зараз тривають консультації з польською стороною щодо фінансування систем Starlink для українських потреб.
Згодом глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький пояснив, що доступ до Starlink для України не буде припинено.
За його словами, витрати на інтернет покриваються відповідно до чинного законодавства, і навіть після президентського вето ситуація залишається незмінною.
Він уточнив, що у вересні польський парламент має ухвалити новий законопроєкт, який збереже цей порядок фінансування. Так само, додав посадовець, продовжить діяти підтримка зберігання даних українських держорганів у безпечному місці.