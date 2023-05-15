До Польщі сьогодні прибули перші установки HIMARS

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у понеділок, 15 травня, повідомив про прибуття в країну перших установок Himars.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляє PAP.

Про це він заявив під час виступу на військовому летовищі у варшавському аеропорту Окенце.

"Перші американські пускові установки HIMARS вже в Польщі, вони надійдуть до 16-ї механізованої дивізії. Я також оптимістично налаштований щодо наступного контракту на ці пускові установки, я провів переговори з виробником і міністром оборони США", - розповів Блащак.