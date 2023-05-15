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В Польшу сегодня прибыли первые установки HIMARS

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Польша, Понедельник 15 мая 2023 16:48
В Польшу сегодня прибыли первые установки HIMARS Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Image)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник, 15 мая, сообщил о прибытии в страну первых установок Himars.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает PAP.

Об этом он заявил во время выступления на военном аэродроме в варшавском аэропорту Окенце.

"Первые американские пусковые установки HIMARS уже в Польше, они поступят в 16-ю механизированную дивизию. Я также оптимистично настроен на следующий контракт на эти пусковые установки, я провел переговоры с производителем и министром обороны США", - рассказал Блащак.

Напомним, в феврале США одобрили продажу Польши американских РСЗО HIMARS.

В Штатах также отмечали, что планируют создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию HIMARS.

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