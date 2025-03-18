У Польщі скаржаться на мігрантів, які намагаються потрапити в ЄС через кордон з Білоруссю

Прикордонна служба Польщі заявила про ускладнення ситуації на державному кордоні з Білоруссю. За останню добу там зафіксовано близько 180 нелегальних спроб перетнути кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
За словами прикордонників, деякі мігранти почали жбурляти у бік польських патрулів каміння, пошкодивши службове авто. Кордон з Білоруссю вдалося перетнути 11 особам. Пошуки їх тривають.
"Один з іноземців нелегально працював у Польщі. Інші не мали жодних документів, які б давали право на легальне проживання. Двоє грузинів нелегально перебували тут 575 і 595 днів, а громадянка Білорусі прострочила термін перебування на 303 дні", - сказано у повідомленні.
Зокрема, 14-16 березня на білоруському кордоні зафіксували майже 280 спроб нелегального в'їзду до Польщі, майже всім їм стали на заваді.
Нагадаємо, напруженість між Польщею та Білоруссю зросла після російського вторгнення в Україну. Варшава звинувачує Мінськ у навмисному контролі потоків мігрантів для тиску на ЄС, оскільки Білорусь приймає мігрантів, а потів відправляє їх на кордони з Польщею, Литвою та Латвією.
У зв'язку з цим Польща заявила про укріплення кордоні з Білоруссю. А також Варшава посилила перевірки на кордоні і проводила військові навчання.
А також має намір завершити зведення стіни на кордоні з Білоруссю до середини 2025 року. Стіна будується для зупинки незаконної міграції в країну.
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