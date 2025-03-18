В Польше жалуются на мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС через границу с Беларусью

По словам пограничников, некоторые мигранты начали бросать в сторону польских патрулей камни, повредив служебное авто. Границу с Беларусью удалось пересечь 11 лицам. Поиски их продолжаются.

"Один из иностранцев нелегально работал в Польше. Другие не имели никаких документов, которые бы давали право на легальное проживание. Двое грузин нелегально находились здесь 575 и 595 дней, а гражданка Беларуси просрочила срок пребывания на 303 дня", - сказано в сообщении.

В частности, 14-16 марта на белорусской границе зафиксировали почти 280 попыток нелегального въезда в Польшу, почти всем им помешали.

Отношения Польши и Беларуси

Напомним, напряженность между Польшей и Беларусью возросла после российского вторжения в Украину. Варшава обвиняет Минск в намеренном контроле потоков мигрантов для давления на ЕС, поскольку Беларусь принимает мигрантов, а потом отправляет их на границы с Польшей, Литвой и Латвией.

В связи с этим Польша заявила об укреплении границе с Беларусью. А также Варшава усилила проверки на границе и проводила военные учения.