НАТО посилює ППО на східному фланзі через провокації Росії

Союзники по НАТО рішуче засудили останні порушення повітряного простору та інциденти з російськими безпілотниками у Польщі та Румунії, заявивши про повну готовність захищати свої кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАТО.

Реакція Альянсу та відповідальність Росії

Під час засідання Північноатлантичної ради члени Альянсу наголосили, що саме Росія несе повну відповідальність за небезпечні порушення повітряного простору, які демонструють її зростаючу "толерантність до ризику".

Країни НАТО відзначили швидку реакцію національних органів влади та самого блоку.

Наразі Альянс продовжує посилювати свою інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони по всьому східному флангу - від Балтійського до Чорного моря.

Підтримка України залишається непохитною

В Альянсі запевнили, що провокаційні дії Кремля не зможуть вплинути на позицію союзників щодо допомоги Києву.

"Ці та інші безвідповідальні дії Росії не зупинять нас від незмінної відданості Україні, безпека якої сприяє нашій", - підкреслили в НАТО.