РФ "прощупує ґрунт": посол Британії про російські провокації проти Європи
Росія роками перевіряє готовність НАТО, влаштовуючи повітряні провокації проти Польщі, Румунії та країн Балтії. У Британії пояснили, чим це загрожує та коли Альянсу доведеться відповісти силою.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон.
Як Росія "прощупує ґрунт" в Європі
За словами дипломата, порушення повітряного простору країн НАТО - Румунії, Польщі, держав Балтії - тривають не перший рік. Він зазначив, що для опису таких дій використовують різні терміни: гібридна війна, кібератаки.
"Росія проводить випробування і, так би мовити, "прощупує ґрунт", і я вважаю, що НАТО колективно регулярно обговорює відповідні заходи реагування", - зазначив Кромптон.
За його словами, країни Альянсу як окремо, так і колективно інвестують у зміцнення оборони - у розвідку, кіберпростір і військову сферу.
Посол нагадав, що в Анкарі НАТО охарактеризувало Росію як довгострокову загрозу безпеці Європи. Тому кожен інцидент аналізують окремо, підбираючи військову відповідь, яка не призведе до ескалації.
НАТО і Росія грають у "кота й мишку"
Відповідаючи на запитання, чи достатньо реакції НАТО на ситуацію в Польщі, щоб стримати главу Кремля Володимира Путіна від нових провокацій, посол зазначив, що дискусії щодо оптимальної відповіді тривають у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.
"Я вважаю, що це схоже на гру в кота й мишу. Путін, я впевнений, випробує ситуацію в іншому регіоні, і НАТО доведеться реагувати", - сказав дипломат.
Водночас, за словами Кромптона, стратегічне становище Росії з часом слабшає - частково завдяки діям України, частково завдяки НАТО як блоку. Це створює додаткові виклики для Москви.
Загроза для Балтії та рішучість Альянсу
На запитання про ризик прямої російської агресії проти однієї з країн НАТО, зокрема в Балтії, посол відповів, що такий сценарій широко обговорюють.
"Моє особисте відчуття полягає в тому, що рішучість НАТО захищати держави членів Альянсу є сильною, і це було б прорахунком з боку Росії. Але нам, звісно, не слід бути наївними, і ми маємо не лише готуватися до таких непередбачених ситуацій, а й запобігати їм", - наголосив Кромптон.
Дипломат додав, що у НАТО є "добрий, узгоджений план", спрямований саме на це. За його словами, зараз дуже непросто мати справу з Росією.
Британські війська в Естонії готові діяти
Посла також запитали, чи готовий британський контингент у складі багатонаціональних оперативних сил в Естонії негайно вступити в бій у разі агресії, не чекаючи на консультації на рівні НАТО.
"Вони перебувають там як для демонстрації підтримки Естонії, так і для стримування російської агресії. Тож задум полягає в тому, щоб вони робили все необхідне з урахуванням обставин, що склалися на той момент", - відповів Кромптон.
Раніше посол Кромптон розповів, що президент Володимир Зеленський запросив нового британського прем'єра Енді Бернема відвідати Україну якнайшвидше.
Щодо можливого приїзду короля Чарльза III до Києва, дипломат сказав, що відповідь знає лише сам монарх.
Тим часом дипломат зазначив, що російські війська на сході України щомісяця втрачають десятки тисяч людей убитими або пораненими, а реальні темпи їхнього просування виявилися повільнішими за швидкість равлика.