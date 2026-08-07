Розвідка США розкрила плани Путіна щодо війни з НАТО, - WSJ
Російський диктатор Володимир Путін може розпочати вторгнення в країну НАТО, коли РФ ще перебуватиме у стані війни з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Згідно з даними розвідки США, глава Кремля може спробувати розширити бойові дії далі на територію Європи.
Це буде потрібно йому, щоб вийти з глухого кута у війні проти України.
Такі оцінки з'явилися на тлі занепокоєння через нестачу окремих критично важливих боєприпасів, необхідних США у разі потенційного військового протистояння з Росією або Китаєм.
Американська розвідка попереджає, що Путін дійсно може посилити агресивні дії проти європейських союзників Києва.
Спектр можливих дій диктатора доволі широкий: від кібератак і локальних провокацій до обмеженого наземного вторгнення.
Також не виключено, що глава Кремля може вдатися до ще більш небезпечних кроків, якщо опиниться у безвихідній ситуації.
Попри те, що ймовірність найекстремальнішого сценарію - обмеженого наземного вторгнення РФ до однієї з країн НАТО - наразі оцінюють як низьку, аналітики вважають, що вона поступово зростає.
Досі такий варіант вважався вкрай малоймовірним, адже він активував би статтю 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону держав-членів Альянсу.
До речі, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск озвучив прогноз, що Росія може напасти на одну з країн НАТО вже за кілька місяців, а не років. Водночас більшість розвідок країн Альянсу схиляються до думки, що це може статися протягом найближчих кількох років.
Нагадаємо, нещодавно розвідка Литви попередила про новий план РФ щодо України та країн Балтії.
Окрім того, глава МЗС Польщі пояснював, чого далі можна чекати від Путіна на тлі його поразок в Україні.
Також раніше стало відомо, що РФ може готувати провокації проти країн НАТО під чужим прапором.