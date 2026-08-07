ua en ru
Пт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Розвідка США розкрила плани Путіна щодо війни з НАТО, - WSJ

08:33 07.08.2026 Пт
2 хв
Нова оцінка оновлює попередні прогнози
aimg Юлія Капітонова
Розвідка США розкрила плани Путіна щодо війни з НАТО, - WSJ Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Російський диктатор Володимир Путін може розпочати вторгнення в країну НАТО, коли РФ ще перебуватиме у стані війни з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно з даними розвідки США, глава Кремля може спробувати розширити бойові дії далі на територію Європи.

Це буде потрібно йому, щоб вийти з глухого кута у війні проти України.

Такі оцінки з'явилися на тлі занепокоєння через нестачу окремих критично важливих боєприпасів, необхідних США у разі потенційного військового протистояння з Росією або Китаєм.

Американська розвідка попереджає, що Путін дійсно може посилити агресивні дії проти європейських союзників Києва.

Спектр можливих дій диктатора доволі широкий: від кібератак і локальних провокацій до обмеженого наземного вторгнення.

Також не виключено, що глава Кремля може вдатися до ще більш небезпечних кроків, якщо опиниться у безвихідній ситуації.

Попри те, що ймовірність найекстремальнішого сценарію - обмеженого наземного вторгнення РФ до однієї з країн НАТО - наразі оцінюють як низьку, аналітики вважають, що вона поступово зростає.

Досі такий варіант вважався вкрай малоймовірним, адже він активував би статтю 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону держав-членів Альянсу.

До речі, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск озвучив прогноз, що Росія може напасти на одну з країн НАТО вже за кілька місяців, а не років. Водночас більшість розвідок країн Альянсу схиляються до думки, що це може статися протягом найближчих кількох років.

Нагадаємо, нещодавно розвідка Литви попередила про новий план РФ щодо України та країн Балтії.

Окрім того, глава МЗС Польщі пояснював, чого далі можна чекати від Путіна на тлі його поразок в Україні.

Також раніше стало відомо, що РФ може готувати провокації проти країн НАТО під чужим прапором.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін НАТО Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
Навроцький зробив заяву про допомогу Україні і згадав "бандерівські прапори"
Навроцький зробив заяву про допомогу Україні і згадав "бандерівські прапори"
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом