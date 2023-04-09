У Польщі розповіли, на який термін призупинили імпорт українського зерна

а ефективність дійсільського господарства - ред.)

Ковальськи вважає, що Також він пропонує

Нагадаємо, 7 квітня міністр сільського господарства Польщі домовився з українським колегою Миколою Сольським про тимчасове припинення імпорту зерна з України. 14 квітня планують підписати відповідний документ.

При цьому польські фермери не зупинили протести після домовленості.

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