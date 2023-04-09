В Польше рассказали, на какой срок приостановили импорт украинского зерна

а эффективность действий сельского хозяйства - ред.)

Ковальски считает, что Также он предлагает

Напомним, 7 апреля министр сельского хозяйства Польши договорился с украинским коллегой Николаем Сольским о временном прекращении импорта зерна из Украины. 14 апреля планируется подписать соответствующий документ.

При этом польские фермеры не остановили протесты после договоренности.

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