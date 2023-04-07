Припинення імпорту українського зерна не допомогло. У Польщі фермери продовжили протести

Польські фермери не зупинили протести після того, як Варшава домовилася про тимчасове припинення закупівлі українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Нічого не змінюється", - заявив Владислав Серафін, президент фермерської організації Kołki Rolnicze. Він зазначив, що вже у вівторок, 11 квітня, фермери зберуться у Люблінському воєводстві, щоб з 10:00 ранку середи, 12 квітня, перекрити пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною. "Ми не відступимо ні в Щецині, ні у Варшаві, ні в будь-якому іншому регіоні, якщо уряд не подасть конкретні документи, постанови до 15 числа (квітня - ред.). Політичні інтриги та комунікація нас не цікавлять. Ми організовуватимемо акції протесту та блокади у кожному воєводському місті", - додав Серафін.