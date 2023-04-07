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Припинення імпорту українського зерна не допомогло. У Польщі фермери продовжили протести

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П'ятниця 07 квітня 2023 19:31
Припинення імпорту українського зерна не допомогло. У Польщі фермери продовжили протести Ілюстративне фото: у Польщі фермери продовжили протести (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польські фермери не зупинили протести після того, як Варшава домовилася про тимчасове припинення закупівлі українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Нічого не змінюється", - заявив Владислав Серафін, президент фермерської організації Kołki Rolnicze.

Він зазначив, що вже у вівторок, 11 квітня, фермери зберуться у Люблінському воєводстві, щоб з 10:00 ранку середи, 12 квітня, перекрити пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

"Ми не відступимо ні в Щецині, ні у Варшаві, ні в будь-якому іншому регіоні, якщо уряд не подасть конкретні документи, постанови до 15 числа (квітня - ред.). Політичні інтриги та комунікація нас не цікавлять. Ми організовуватимемо акції протесту та блокади у кожному воєводському місті", - додав Серафін.

Нагадаємо, у Польщі фермери вийшли на протести з вимогою повернути мито на імпорт зерна з України. Його закупівля призвела до падіння цін усередині країни.

7 квітня міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус домовився з українським колегою Миколою Сольським, що країна тимчасово припинить імпорт зерна з України. У п’ятницю, 14 квітня, планують підписати відповідний документ.

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