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У Польщі розповіли, на який термін призупинили імпорт українського зерна

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Польща, Неділя 09 квітня 2023 11:24
У Польщі розповіли, на який термін призупинили імпорт українського зерна Фото: у Польщі розповіли, на який термін призупинили імпорт українського зерна (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Імпорт зерна з України до Польщі тимчасово призупинили щонайменше до липня.

Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальськи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.

"Європейський Союз не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам, а ефективність дій пана Роберта Телюса, нового міністра (сільського господарства - ред.), у перші години за підтримки як прем’єр-міністра, так і президента, що також стало результатом переговорів з президентом Зеленським, показали, що ми здатні спілкуватися з Україною і призупинити імпорт щонайменше до липня", - сказав він.

Ковальськи вважає, що першим кроком у врегулювання ситуації має стати польсько-українська угода щодо зерна. Також він пропонує ввести мита на всю сільськогосподарську продукцію з України.

"Ми допомагаємо Україні, але ми маємо бути транзитною країною. Вся продукція повинна відправлятися через Польщу, вона не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою", - сказав він.

Нагадаємо, 7 квітня міністр сільського господарства Польщі домовився з українським колегою Миколою Сольським про тимчасове припинення імпорту зерна з України. 14 квітня планують підписати відповідний документ.

При цьому польські фермери не зупинили протести після домовленості.

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