У Польщі розповіли, на який термін призупинили імпорт українського зерна

Імпорт зерна з України до Польщі тимчасово призупинили щонайменше до липня.

Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальськи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info .

"Європейський Союз не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам, а ефективність дій пана Роберта Телюса, нового міністра ( сільського господарства - ред.) , у перші години за підтримки як прем’єр-міністра, так і президента, що також стало результатом переговорів з президентом Зеленським, показали, що ми здатні спілкуватися з Україною і призупинити імпорт щонайменше до липня", - сказав він.

Ковальськи вважає, що першим кроком у врегулювання ситуації має стати польсько-українська угода щодо зерна. Також він пропонує ввести мита на всю сільськогосподарську продукцію з України.

" Ми допомагаємо Україні, але ми маємо бути транзитною країною. Вся продукція повинна відправлятися через Польщу, вона не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою", - сказав він.

Нагадаємо, 7 квітня міністр сільського господарства Польщі домовився з українським колегою Миколою Сольським про тимчасове припинення імпорту зерна з України. 14 квітня планують підписати відповідний документ.

При цьому польські фермери не зупинили протести після домовленості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.