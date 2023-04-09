В Польше рассказали, на какой срок приостановили импорт украинского зерна

Импорт зерна из Украины в Польшу временно приостановили как минимум до июля.

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальски, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info .

"Европейский Союз не сделал ничего, чтобы помочь польским фермерам, а эффективность действий господина Роберта Телюса, нового министра ( сельского хозяйства - ред.) , в первые часы при поддержке как премьер-министра, так и президента, что также явилось результатом переговоров с президентом Зеленским, показали, что мы способны общаться с Украиной и приостановить импорт как минимум до июля", - сказал он.

Ковальски считает, что первым шагом в урегулировании ситуации должно стать польско-украинское соглашение по зерну. Также он предлагает ввести пошлины на всю сельскохозяйственную продукцию из Украины.

" Мы помогаем Украине, но мы должны быть транзитной страной. Вся продукция должна отправляться через Польшу, она не должна вредить польским фермерам, польским производителям и вызвать кризис, связанный с продовольственной безопасностью", - сказал он.

Напомним, 7 апреля министр сельского хозяйства Польши договорился с украинским коллегой Николаем Сольским о временном прекращении импорта зерна из Украины. 14 апреля планируется подписать соответствующий документ.

При этом польские фермеры не остановили протесты после договоренности.

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