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В Польше рассказали, на какой срок приостановили импорт украинского зерна

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Польша, Воскресенье 09 апреля 2023 11:24
В Польше рассказали, на какой срок приостановили импорт украинского зерна Фото: в Польше рассказали, на какой срок приостановили импорт украинского зерна (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Импорт зерна из Украины в Польшу временно приостановили как минимум до июля.

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальски, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.

"Европейский Союз не сделал ничего, чтобы помочь польским фермерам, а эффективность действий господина Роберта Телюса, нового министра (сельского хозяйства - ред.), в первые часы при поддержке как премьер-министра, так и президента, что также явилось результатом переговоров с президентом Зеленским, показали, что мы способны общаться с Украиной и приостановить импорт как минимум до июля", - сказал он.

Ковальски считает, что первым шагом в урегулировании ситуации должно стать польско-украинское соглашение по зерну. Также он предлагает ввести пошлины на всю сельскохозяйственную продукцию из Украины.

"Мы помогаем Украине, но мы должны быть транзитной страной. Вся продукция должна отправляться через Польшу, она не должна вредить польским фермерам, польским производителям и вызвать кризис, связанный с продовольственной безопасностью", - сказал он.

Напомним, 7 апреля министр сельского хозяйства Польши договорился с украинским коллегой Николаем Сольским о временном прекращении импорта зерна из Украины. 14 апреля планируется подписать соответствующий документ.

При этом польские фермеры не остановили протесты после договоренности.

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