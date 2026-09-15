В Польше раскрыли статистику по делам о шпионаже: цифры впечатляют

За восемь месяцев этого года в Польше открыли уже по меньшей мере 40 новых производств по статьям о шпионаже и деятельности в пользу иностранной разведки, и это только статистика центральной прокуратуры страны.

Также известно, что в системе центральной прокуратуры Польши за 2025 год было возбуждено 67 уголовных дел по статье 130 Уголовного кодекса страны (шпионаж и деятельность в пользу иностранной разведки).

"Простая экстраполяция показывает, что при нынешней динамике 2026 год может дать около 60 новых дел – то есть темп вербовки и подготовки диверсий не замедляется, а остается стабильно высоким даже несмотря на публичные задержания и усиление мер контрразведки", - говорится в материале.

Следует отметить, что значительная часть этих дел касается именно подготовки диверсий, дистанционной вербовки и сбора данных о военных объектах.

Еще важно, что предоставлена статистика о делах высочайшего уровня сложности, которыми занимается Национальная прокуратура Польши. С учетом расследований окружных прокуратур реальный масштаб российских действий еще больше.