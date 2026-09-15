ua en ru
Вт, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Польше раскрыли статистику по делам о шпионаже: цифры впечатляют

08:14 15.09.2026 Вт
2 мин
Статистика приведена исключительно о делах высочайшего уровня сложности
aimg Роман Кот aimg Юлия Маловичко
В Польше раскрыли статистику по делам о шпионаже: цифры впечатляют Фото: польская полиция (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

За восемь месяцев этого года в Польше открыли уже по меньшей мере 40 новых производств по статьям о шпионаже и деятельности в пользу иностранной разведки, и это только статистика центральной прокуратуры страны.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер Национальной прокуратуры Польши Пшемислав Новак.

Также известно, что в системе центральной прокуратуры Польши за 2025 год было возбуждено 67 уголовных дел по статье 130 Уголовного кодекса страны (шпионаж и деятельность в пользу иностранной разведки).

"Простая экстраполяция показывает, что при нынешней динамике 2026 год может дать около 60 новых дел – то есть темп вербовки и подготовки диверсий не замедляется, а остается стабильно высоким даже несмотря на публичные задержания и усиление мер контрразведки", - говорится в материале.

Следует отметить, что значительная часть этих дел касается именно подготовки диверсий, дистанционной вербовки и сбора данных о военных объектах.

Еще важно, что предоставлена статистика о делах высочайшего уровня сложности, которыми занимается Национальная прокуратура Польши. С учетом расследований окружных прокуратур реальный масштаб российских действий еще больше.

В Польше раскрыли статистику по делам о шпионаже: цифры впечатляют

Напомним, ранее польские правоохранители разоблачили двух российских граждан, работавших на спецслужбы РФ. Один из них планировал передать службой доставки посылку со взрывчаткой.

Больше о шпионаже в Польше и Европе читайте в материале РБК-Украина: "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Уголовное дело
Новости
В Киеве прогремели громкие взрывы, дроны попали в АЗС и склады
В Киеве прогремели громкие взрывы, дроны попали в АЗС и склады
Аналитика
"Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа