В Польщі різко відреагували на плани Лукашенка "налагодити відносини" із Варшавою

Слова Олександра Лукашенка про необхідність налагодити відносини із Польщею не містять жодної конкретики і є порожніми.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Раніше Лукашенко заявив, що нібито доручив "налагодити відносини" з Польщею, яку перед цим звинувачував в "підготовці агресії" проти Білорусі.

"Я доручав прем'єр-міністру зв'язатися з ними. Якщо вони хочуть, будемо розмовляти, налагоджувати стосунки. Ми сусіди, а сусідів не обирають, вони від Бога", - заявив диктатор.

Реакція Польщі

Як відзначив Яблонський, Білорусь повинна:

припинити атакувати кордон;

звільнити політичних в'язнів;

припинити вести пропаганду проти Польщі.

За словами заступника глав МЗС Польщі, саме Білорусь довела до таких поганих відносин між країнами, враховуючи те, що Варшава немає жодних поганих намірів проти сусіда.

"Наразі, поки ми говоримо, йдуть атаки на польський кордон. Це порожні слова, вкотре ми чуємо такі заяви, але жодної конкретики за цим не було", - додав Яблонський.

Відносини між Польщею та Білорусією

Білорусь та Росія направили до Сувальського перевалку близько сотні бойовиків ПВК "Вагнера". Тим часом у Варшаві не виключають, що найманців можуть використати для провокацій.

Зокрема 1 серпня два білоруські вертольоти порушили кордон Польщі. Це пізніше підтвердило Міністерство оборони. У відповідь Варшава прийняла рішення направити до кордону з Білоруссю тисячу військових, але потім цю кількість збільшили до 10 тисяч.