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В Польше резко отреагировали на планы Лукашенко "наладить отношения" с Варшавой

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Суббота 12 августа 2023 14:47
В Польше резко отреагировали на планы Лукашенко "наладить отношения" с Варшавой Фото: Павел Яблонский, заместитель министра иностранных дел Польши (facebook.com/paweljabIonski)
Автор: Сергей Пышкин

Слова Александра Лукашенко о необходимости наладить отношения с Польшей не содержат никакой конкретики и являются пустыми.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Ранее Лукашенко заявил, что якобы поручил "наладить отношения" с Польшей, которую перед этим обвинял в "подготовке агрессии" против Беларуси.

"Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, будем разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога", - заявил диктатор.

Реакция Польши

Как отметил Яблонский, Беларусь должна:

  • прекратить атаковать границу;
  • освободить политических заключенных;
  • прекратить вести пропаганду против Польши.

По словам заместителя глав МИД Польши, именно Беларусь довела до таких плохих отношений между странами, учитывая то, что Варшава нет никаких плохих намерений против соседа.

"Сейчас, пока мы говорим, идут атаки на польскую границу. Это пустые слова, в который раз мы слышим такие заявления, но никакой конкретики за этим не было", - добавил Яблонский.

Отношения между Польшей и Белоруссией

Беларусь и Россия направили к Сувальскому перевалу около сотни боевиков ЧВК "Вагнера". Между тем в Варшаве не исключают, что наемников могут использовать для провокаций.

В частности 1 августа два белорусских вертолета нарушили границу Польши. Это позже подтвердило Министерство обороны. В ответ Варшава приняла решение направить к границе с Беларусью тысячу военных, но потом это количество увеличили до 10 тысяч.

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