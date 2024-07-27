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У Польщі прикордонникам дозволили застосовувати зброю для самозахисту: це не всім до вподоби

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Парламент Польщі схвалив пропозиції щодо декриміналізації за певних обставин використання вогнепальної зброї прикордонниками для самозахисту. Неурядові організації кажуть, що законодавчі зміни суперечать стандартам прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Минулого місяця 21-річний польський солдат помер після того, як отримав ножове поранення, намагаючись перешкодити мігрантам нелегально потрапити в країну.

Варшава звинувачує Білорусь у заохоченні азіатських і африканських мігрантів нелегально в’їжджати до Польщі з метою дестабілізації Європейського Союзу.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Польщі Мацея Дущика, 13 офіцерів прикордонної служби постраждали від нападів мігрантів з початку кризи три роки тому.

Дущик сказав, що офіцери будуть звільнені від кримінальної відповідальності, якщо вони використають зброю у відповідь на прямий напад, щоб захистити життя своїх колег.

Тим часом комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті та інші правозахисні організації закликали польських депутатів відхилити пропозиції, заявивши, що вони суперечать стандартам прав людини.

Натомість польська громадськість, схоже, підтримує жорстку позицію прем’єр-міністра Дональда Туска щодо безпеки кордонів: одне опитування минулого місяця показало, що 86% підтримують дозвіл солдатам використовувати зброю для відбиття нападів деяких мігрантів.

Що передувало

Білорусь почала організовано звозити незаконних мігрантів до кордону з Польщею кілька років тому. Там періодично відбуваються сутички, оскільки мігранти з допомогою білоруських прикордонників провокують захисників польського кордону.

Польща укріплює східний кордон.

Також Польща та балтійські країни пропонують побудувати лінію оборони на кордоні з Росією і Білоруссю. Відповідний лист вони направили до ЄС.

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