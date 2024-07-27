В Польше пограничникам разрешили применять оружие для самозащиты: это не всем нравится

В прошлом месяце 21-летний польский солдат скончался после того, как получил ножевое ранение, пытаясь помешать мигрантам нелегально попасть в страну.

Варшава обвиняет Беларусь в поощрении азиатских и африканских мигрантов нелегально въезжать в Польшу с целью дестабилизации Европейского Союза.

По словам замминистра внутренних дел Польши Мацея Дущика, 13 офицеров пограничной службы пострадали от нападений мигрантов с начала кризиса три года назад.

Дущик сказал, что офицеры будут освобождены от уголовной ответственности, если они используют оружие в ответ на прямое нападение, чтобы защитить жизнь своих коллег.

Между тем, комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти и другие правозащитные организации призвали польских депутатов отклонить предложения, заявив, что они противоречат стандартам прав человека.

Польская общественность, похоже, поддерживает жесткую позицию премьер-министра Дональда Туска относительно безопасности границ: один опрос в прошлом месяце показал, что 86% поддерживают разрешение солдатам использовать оружие для отражения нападений некоторых мигрантов.

Что предшествовало