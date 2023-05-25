До Польщі прибула нова партія установок HIMARS

У Польщу вчора, 24 травня, прибули ще дві нові установки ракетного комплексу HIMARS зі Сполучених Штатів.

Про це заявив міністр національної оборони та віце-прем'єр уряду країни Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Ще дві пускові установки M142 HIMARS та інші елементи системи PATRIOT/IBCS були доставлені до Польщі. Ці постачання здійснюються в рамках програм Homar та Wisa, які спрямовані на значне посилення польської реактивної артилерії та ППО", - йдеться у повідомленні Блащака у Twitter.

Постачання установок HIMARS до Польщі

У лютому 2023 року США схвалили продаж Польщі американських реактивних установок HIMARS . Перед цим Польща подала до США запит на купівлю 18 пускових установок M142 HIMARS, 468 комплектів ракет до них та 45 армійських тактичних ракетних систем M57 ATACMS.

Повідомлялося, що 15 травня до країни прибули перші установи.

"Перші американські пускові установки HIMARS вже в Польщі, вони надійдуть до 16-ї механізованої дивізії. Я також оптимістично налаштований на наступний контракт на ці пускові установки, я провів переговори з виробником і міністром оборони США", - заявив Блащак.

Для більш ефективного використання установками Збройні сили США планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників НАТО використовувати високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.