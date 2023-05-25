В Польшу прибыла новая партия установок HIMARS

В Польшу вчера, 24 мая, прибыли еще две новые установки ракетного комплекса HIMARS из Соединенных Штатов.

Об этом заявил министр национальной обороны и вице-премьер правительства страны Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Еще две пусковые установки M142 HIMARS и другие элементы системы PATRIOT/IBCS были доставлены в Польшу. Эти поставки осуществляются в рамках программ Homar и Wisa, которые направлены на значительное усиление польской реактивной артиллерии и ПВО", - говорится в сообщении Блащака в Twitter.

Поставки установок HIMARS в Польшу

В феврале 2023 года США одобрили продажу Польше американских реактивных установок HIMARS. Перед этим Польша подала в США запрос на покупку 18 пусковых установок M142 HIMARS, 468 комплектов ракет к ним, а также 45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS.

Сообщалось, что 15 мая в страну прибыли первые установки.

"Первые американские пусковые установки HIMARS уже в Польше, они поступят в 16-ю механизированную дивизию. Я также оптимистично настроен на следующий контракт на эти пусковые установки, я провел переговоры с производителем и министром обороны США", - заявил Блащак.

Для более эффективного использования установками Вооруженные силы США планируют создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.