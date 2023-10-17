У Польщі порахували усі голоси на парламентських виборах: результати

За результатами виборів, керівна партія "Право і справедливість" набрала 35,38% голосів. На другому місці опинилась опозиційна "Громадянська коаліція" - 30,70%, далі - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8.61%) і крайня права і антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%).

Таким чином, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Як повідомляє RMF24, "Право і справедливість" втратить більше десятка місць у Сенаті, де і за попередньої каденції не мала більшості. Так, партія отримає 34 місця, тоді як за цього скликання вона мала 48 представників.

Таким чином, вирішальну перевагу у верхній палаті отримала опозиція, представлена ​​66 сенаторами.

Блок "Громадянська коаліція", ймовірно, отримає 44 місця і стане найбільшою фракцією у верхній палаті.

"Лівиця" може отримати 9 місць, а "Третій шлях" - 8. Ще п’ять сенаторів здобули підтримку виборців, балотуючись у рамках "сенатського пакту" між "Громадянською коаліцією", "Лівицею" і "Третім шляхом".

Парламентські вибори у Польщі

У Польщі парламентські вибори пройшли у неділю, 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

Раніше лідер польської опозиції та голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив про перемогу на виборах, і готовність сформувати новий уряд.

Більше про те, що польські вибори означають для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.