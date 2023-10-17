В Польше посчитали все голоса на парламентских выборах: результаты

По результатам выборов руководящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов. На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская коалиция" - 30,70%, далее - "Третий путь" (14,40%), "Ливица" (8.61%) и крайняя правая и антиукраинская "Конфедерация" (7,16%).

Таким образом, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Ливица" получают шанс сформировать правительство.

Как сообщает RMF24, "Право и справедливость" потеряет более десятка мест в Сенате, где и при предыдущей каденции не имела большинства. Так, партия получит 34 места, тогда как при этом созыве у нее было 48 представителей.

Таким образом, решающее преимущество в верхней палате получила оппозиция, представленная 66 сенаторами.

Блок "Гражданская коалиция", вероятно, получит 44 места и станет самой большой фракцией в верхней палате.

"Левица" может получить 9 мест, а "Третий путь" - 8. Еще пять сенаторов получили поддержку избирателей, баллотируясь в рамках "сенатского пакта" между "Гражданской коалицией", "Ливицей" и "Третим путем".

Парламентские выборы в Польше

В Польше парламентские выборы прошли в воскресенье, 15 октября. По их результатам определятся 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

Ранее лидер польской оппозиции и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил о победе на выборах и готовности сформировать новое правительство.

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