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Туск заявив про перемогу на виборах та готовність очолити новий уряд Польщі

Понеділок 16 жовтня 2023 02:34
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Туск заявив про перемогу на виборах та готовність очолити новий уряд Польщі Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лідер польської опозиції та голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив про перемогу на виборах та готовність сформувати новий демократичний уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Я був політиком багато років. Я спортсмен. Ніколи в житті я не був такий радий тому, що посів, здавалося б, друге місце. Польща перемогла. Демократія перемогла. Ми усунули їх (партsю "Право і справедливість" - ред.) від влади", - заявив.

Він також підкреслив, що результат у його блоку, можливо, ще кращий, але вже сьогодні можна з упевненістю сказати, що настав кінець правління "Закону та Справедливості".

Парламентські вибори у Польщі

За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться так:

  • "Право та справедливість" - 36,8 відсотка.
  • "Громадянська коаліція" – 31,6 відсотка.
  • "Третій шлях" – 13 відсотків.
  • Ліві – 8,6 відсотка.
  • "Конфедерація" – 6,2.

Докладніше про вибори у Польщі та які можуть бути сценарії формування нового уряду – у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, одночасно з виборами у Польщі проходив референдум із чотирма питаннями: продаж державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, стіна на кордоні Польщі та Білорусі, допуск нелегальних іммігрантів із Близького Сходу та Африки.

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