Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Польщі порадили Україні точніше обирати цілі, щоб удари не загрожували НАТО

16:05 20.05.2026 Ср
2 хв
У Польщі назвали головну небезпеку після інциденту з українським дроном
aimg Олена Чупровська
Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)

Міністр оборони Польщі закликав Україну точніше обирати цілі після інциденту з дроном над Естонією - бо це може зіграти на руку Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це брифінгу повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Читайте також: У Литві оголосили повітряну тривогу та підняли винищувачі через дрон із Білорусі

Учора над територією Естонії збили дрон. За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, його запустили з України.

"Україна тут повинна - і про це також кажуть військові, про це говорять у НАТО - набагато більш прецизійно обирати цілі, щоб це не загрожувало безпеці країн НАТО", - заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, подібні випадки Росія може використовувати у власних інтересах - як для пропаганди, так і для ескалації та розпалювання гібридної війни.

Міністр підкреслив, що розуміє тактичні завдання України у війні. Проте, на його думку, це не скасовує відповідальності за безпеку союзників.

"Розуміючи її тактичні цілі у війні, яку вона веде, вона повинна захищати територію країн НАТО", - додав він.

Дрони над Балтією: що відомо

Тим часом, 19 травня винищувач НАТО вперше збив дрон над територією Естонії. Безпілотник впав над озером Вертсьярв на півдні країни.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що, найімовірніше, це був український дрон, який збився з курсу через заглушення систем Росією.

Як повідомляло РБК-Україна, після інциденту Київ попросив вибачення в Естонії та всіх балтійських країн.

У МЗС пояснили, що Росія навмисно перенаправляє українські безпілотники в бік країн Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

НАТОУкраїнаПольщаАтака дронів