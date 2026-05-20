У Польщі порадили Україні точніше обирати цілі, щоб удари не загрожували НАТО

Учора над територією Естонії збили дрон. За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, його запустили з України.

"Україна тут повинна - і про це також кажуть військові, про це говорять у НАТО - набагато більш прецизійно обирати цілі, щоб це не загрожувало безпеці країн НАТО", - заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, подібні випадки Росія може використовувати у власних інтересах - як для пропаганди, так і для ескалації та розпалювання гібридної війни.

Міністр підкреслив, що розуміє тактичні завдання України у війні. Проте, на його думку, це не скасовує відповідальності за безпеку союзників.

"Розуміючи її тактичні цілі у війні, яку вона веде, вона повинна захищати територію країн НАТО", - додав він.

Дрони над Балтією: що відомо

Тим часом, 19 травня винищувач НАТО вперше збив дрон над територією Естонії. Безпілотник впав над озером Вертсьярв на півдні країни.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що, найімовірніше, це був український дрон, який збився з курсу через заглушення систем Росією.