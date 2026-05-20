В Польше посоветовали Украине точнее выбирать цели, чтобы удары не угрожали НАТО

Вчера над территорией Эстонии сбили дрон. По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, его запустили из Украины.

"Украина здесь должна - и об этом также говорят военные, об этом говорят в НАТО - гораздо более прецизионно выбирать цели, чтобы это не угрожало безопасности стран НАТО", - заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, подобные случаи Россия может использовать в собственных интересах - как для пропаганды, так и для эскалации и разжигания гибридной войны.

Министр подчеркнул, что понимает тактические задачи Украины в войне. Однако, по его мнению, это не отменяет ответственности за безопасность союзников.

"Понимая ее тактические цели в войне, которую она ведет, она должна защищать территорию стран НАТО", - добавил он.

Дроны над Балтией: что известно

Тем временем, 19 мая истребитель НАТО впервые сбил дрон над территорией Эстонии. Беспилотник упал над озером Вертсьярв на юге страны.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что, скорее всего, это был украинский дрон, который сбился с курса из-за заглушения систем Россией.