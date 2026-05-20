RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Польше посоветовали Украине точнее выбирать цели, чтобы удары не угрожали НАТО

16:05 20.05.2026 Ср
2 мин
В Польше назвали главную опасность после инцидента с украинским дроном
aimg Елена Чупровская
Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)

Министр обороны Польши призвал Украину точнее выбирать цели после инцидента с дроном над Эстонией - потому что это может сыграть на руку России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом брифинге сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Читайте также: В Литве объявили воздушную тревогу и подняли истребители из-за дрона из Беларуси

Вчера над территорией Эстонии сбили дрон. По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, его запустили из Украины.

"Украина здесь должна - и об этом также говорят военные, об этом говорят в НАТО - гораздо более прецизионно выбирать цели, чтобы это не угрожало безопасности стран НАТО", - заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, подобные случаи Россия может использовать в собственных интересах - как для пропаганды, так и для эскалации и разжигания гибридной войны.

Министр подчеркнул, что понимает тактические задачи Украины в войне. Однако, по его мнению, это не отменяет ответственности за безопасность союзников.

"Понимая ее тактические цели в войне, которую она ведет, она должна защищать территорию стран НАТО", - добавил он.

Дроны над Балтией: что известно

Тем временем, 19 мая истребитель НАТО впервые сбил дрон над территорией Эстонии. Беспилотник упал над озером Вертсьярв на юге страны.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что, скорее всего, это был украинский дрон, который сбился с курса из-за заглушения систем Россией.

Как сообщало РБК-Украина, после инцидента Киев попросил прощения у Эстонии и всех балтийских стран.

В МИД объяснили, что Россия намеренно перенаправляет украинские беспилотники в сторону стран Балтии с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТОУкраинаПольшаАтака дронов