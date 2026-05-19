Україна відреагувала на збиття дрона Естонією та вказала на важливу деталь

Росія продовжує перенаправляти українські дрони до Балтії за допомогою засобів РЕБ. Україна вибачилась перед Естонією та всіма балтійськими країнами за такі ненавмисні інциденти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого у соцмережі Х .

Як наголосив Тихий, Росія продовжує перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби.

"Москва робить це навмисно, поєднуючи це з посиленою пропагандою. Ми просимо вибачення в Естонії та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти", - заявив речник МЗС.

Тихий повідомив, що Україна співпрацює та продовжує тісно співпрацювати між спеціалізованими установами, щоб дістатися до суті проблеми в кожному випадку та шукати шляхи їх запобігання, зокрема за безпосередньої участі український експертних груп.

У МЗС підкреслили, що всупереч заявам російської пропаганди, Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії.

Також Україна ніколи не зверталася до цих держав із подібними проханнями.

Тихий зазначив, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН, а законні військові цілі розташовані на території Росії. Для їхнього ураження використовується саме російський повітряний простір.

"Росіяни не мають права звинувачувати Україну, країни Балтії чи Фінляндію в наслідках своїх дій та, в ширшому сенсі, своєї агресивної війни", - наголосив він.

Речник МЗС також подякував Естонії, Латвії, Литві та Фінляндії за підтримку і солідарність з Україною.