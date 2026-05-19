Головна » Новини » Надзвичайні події

Україна відреагувала на збиття дрона Естонією та вказала на важливу деталь

15:32 19.05.2026 Вт
Росія навмисно відправляє українські дрони до Балтії
Ірина Глухова
Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Росія продовжує перенаправляти українські дрони до Балтії за допомогою засобів РЕБ. Україна вибачилась перед Естонією та всіма балтійськими країнами за такі ненавмисні інциденти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого у соцмережі Х.

Як наголосив Тихий, Росія продовжує перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби.

"Москва робить це навмисно, поєднуючи це з посиленою пропагандою. Ми просимо вибачення в Естонії та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти", - заявив речник МЗС.

Тихий повідомив, що Україна співпрацює та продовжує тісно співпрацювати між спеціалізованими установами, щоб дістатися до суті проблеми в кожному випадку та шукати шляхи їх запобігання, зокрема за безпосередньої участі український експертних груп.

У МЗС підкреслили, що всупереч заявам російської пропаганди, Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії.

Також Україна ніколи не зверталася до цих держав із подібними проханнями.

Тихий зазначив, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН, а законні військові цілі розташовані на території Росії. Для їхнього ураження використовується саме російський повітряний простір.

"Росіяни не мають права звинувачувати Україну, країни Балтії чи Фінляндію в наслідках своїх дій та, в ширшому сенсі, своєї агресивної війни", - наголосив він.

Речник МЗС також подякував Естонії, Латвії, Литві та Фінляндії за підтримку і солідарність з Україною.

Що передувало

Нагадаємо, винищувач НАТО, які патрулював повітряний простір в Балтійському регіоні, збив дрон над Естонією. Це сталося сьогодні, 19 травня.

Безпілотник був збитий над озером Вертсьярв на півдні країни.

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, найімовірніше, це був український дрон, який збився з курсу через заглушення систем.

Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі