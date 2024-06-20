У Польщі помітили повітряну кулю РФ. Військові відстежують її рух

Повітряна куля з Калінінградської області Росії залетіла у повітряний простір Польщі у четвер, 20 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.
"Повітряна куля зірвалася з троса та залетіла у повітряний простір Польщі з боку Калінінградської області. Про ймовірність проникнення об'єкта в цей район раніше повідомляли служби Росії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за польотом повітряної кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства в східному напрямку, безперервно спостерігають радіолокаційні станції Збройних сил Польщі.
"Об'єкт рухається курсом, який вказує на те, що він покине повітряний простір Польщі через кілька годин", - додали у командуванні.
Військові також наголосили, що повітряна куля не становить загрози безпеці жителів району, в якому вона рухається, а командування постійно контролює розвиток ситуації.
Нагадаємо, у липні минулого року поблизу кордону із Калінінградською областю РФ у польському місті Бранево поліцейські виявили об'єкт, схожий на повітряну кулю.
У середині травня того ж року в повітряному просторі Польщі зафіксували аеростат, він залетів з території Білорусі. Польські військові проводили пошуки повітряної кулі в районі міста Калеє, до пошукових заходів було залучено близько 50 військовослужбовців Сил територіальної оборони Польщі.
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