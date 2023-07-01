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Польські поліцейські виявили загадкову повітряну кулю біля кордону з Калінінградом

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Польща, Субота 01 липня 2023 02:02
Польські поліцейські виявили загадкову повітряну кулю біля кордону з Калінінградом Фото: на кордоні Польщі та РФ знайшли загадкову повітряну кулю (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Поблизу кордону із Калінінградською областю РФ у польському місті Бранево поліцейські виявили об'єкт, схожий на повітряну кулю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Відділ поліції Вармінсько-Мазурського воєводства, що знаходиться в районі Бранево, повідомив про те, що близько 12:00 у п'ятницю, 30 червня, отримав повідомлення від місцевого жителя.

Чоловік повідомив, що виявив об'єкт, схожий на повітряну кулю. На місце події виїхав поліцейський патруль. Речник поліції Рафал Яцковський зазначив, що предмет вилучили та передали військовим.

"За попередніми даними, об’єкт, знайдений сьогодні в районі Бранево, є повітряною кулею. Зараз відповідні органи проводять розслідування", - заявили в Міністерстві оборони Польщі.

Повітряні кулі в Польщі

У середині травня в повітряному просторі Польщі зафіксували аеростат, він залетів з території Білорусі. Польські військові проводили пошуки повітряної кулі в районі міста Калеє, до пошукових заходів було залучено близько 50 військовослужбовців Сил територіальної оборони Польщі.

Об'єкт було знайдено на кукурудзяному полі за 4 кілометри від населеного пункту Бяла Піска. Зазначається, що всього за кілька кілометрів розташовані полігон і велика військова частина. Фрагменти вивчають військові, щоб встановити тип об'єкта - чи метеорологічний він, чи розвідувальний.

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