Польські військові шукають повітряну кулю, що прилетіла з боку Білорусі
Фото: польські військові шукають повітряну кулю з Білорусі (Getty Images)
Близько 50 військовослужбовців Сил територіальної оборони в районі міста Калеї відновили пошуки повітряної кулі, яка прилетіла до Польщі з боку Білорусі три дні тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF.
"Прислали підрозділ у складі 50 бійців 8 Куявсько-Поморської бригади територіальної оборони. Там наші військові проведуть пошуки", - сказав прес-секретар командування Територіальних військ майор Вітольд Сура.
Він також закликав населення регіону повідомляти, якщо буде виявлено залишки кулі.
Як повідомляло РБК-Україна, у повітряному просторі Польщі зафіксували аеростат, який залетів з території Білорусі.