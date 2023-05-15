ua ru
Пн, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польські військові шукають повітряну кулю, що прилетіла з боку Білорусі

Новость на русском →
Україна, Понеділок 15 травня 2023 12:12
Польські військові шукають повітряну кулю, що прилетіла з боку Білорусі Фото: польські військові шукають повітряну кулю з Білорусі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Близько 50 військовослужбовців Сил територіальної оборони в районі міста Калеї відновили пошуки повітряної кулі, яка прилетіла до Польщі з боку Білорусі три дні тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF.

"Прислали підрозділ у складі 50 бійців 8 Куявсько-Поморської бригади територіальної оборони. Там наші військові проведуть пошуки", - сказав прес-секретар командування Територіальних військ майор Вітольд Сура.

Він також закликав населення регіону повідомляти, якщо буде виявлено залишки кулі.

Як повідомляло РБК-Україна, у повітряному просторі Польщі зафіксували аеростат, який залетів з території Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польща
NEWS
Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції
Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції
DAILY
"Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію