В Польше заметили воздушный шар РФ. Военные отслеживают его движение

"Воздушный шар сорвался с троса и залетел в воздушное пространство Польши со стороны Калининградской области. О вероятности проникновения объекта в этот район ранее сообщали службы России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за полетом воздушного шара, который двигается в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства в восточном направлении, беспрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооруженных сил Польши.

"Объект движется курсом, указывающим на то, что он покинет воздушное пространство Польши через несколько часов", - добавили в командовании.

Военные также отметили, что воздушный шар не представляет угрозы безопасности жителей района, в котором он двигается, а командование постоянно контролирует развитие ситуации.