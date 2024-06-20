У Польщі помітили повітряну кулю РФ. Військові відстежують її рух

Повітряна куля з Калінінградської області Росії залетіла у повітряний простір Польщі у четвер, 20 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"Повітряна куля зірвалася з троса та залетіла у повітряний простір Польщі з боку Калінінградської області. Про ймовірність проникнення об'єкта в цей район раніше повідомляли служби Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за польотом повітряної кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства в східному напрямку, безперервно спостерігають радіолокаційні станції Збройних сил Польщі.

"Об'єкт рухається курсом, який вказує на те, що він покине повітряний простір Польщі через кілька годин", - додали у командуванні.

Військові також наголосили, що повітряна куля не становить загрози безпеці жителів району, в якому вона рухається, а командування постійно контролює розвиток ситуації.