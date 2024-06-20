В Польше заметили воздушный шар РФ. Военные отслеживают его движение

Воздушный шар из Калининградской области России залетел в воздушное пространство Польши в четверг, 20 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

"Воздушный шар сорвался с троса и залетел в воздушное пространство Польши со стороны Калининградской области. О вероятности проникновения объекта в этот район ранее сообщали службы России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за полетом воздушного шара, который двигается в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства в восточном направлении, беспрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооруженных сил Польши.

"Объект движется курсом, указывающим на то, что он покинет воздушное пространство Польши через несколько часов", - добавили в командовании.

Военные также отметили, что воздушный шар не представляет угрозы безопасности жителей района, в котором он двигается, а командование постоянно контролирует развитие ситуации.