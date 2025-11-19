В Польщі почалися перші арешти у справі щодо диверсій на залізниці

При цьому вранці 19 листопада стало відомо, що польські правоохоронці підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій. Раніше було викрито двох українців, завербованих російською розвідкою - саме вони могли бути безпосередніми виконавцями.

Диверсії на залізниці у Польщі: що відомо

У Польщі в період з 15 до 17 листопада було пошкоджено інфраструктуру залізничної лінії №7 на відрізку Варшава Східня - Дорогуськ. При цьому пошкоджену залізничну колію виявили на ключовому напрямку, який веде до України.

За даними "Укрзалізниці", польська сторона підтвердила пошкодження. Поляки повідомили, що на цій ділянці спрацював вибуховий пристрій, який спричинив пошкодження полотна.

Після цього польські правоохоронні органи почали розслідування. Досить швидко було викрито двох громадян України, які наразі перебувають на території союзної російському режиму Білорусі. Варшава вимагатиме, щоб Білорусь затримала і видала їм підозрюваних у підриві залізниці.