У Польщі офіційно підтвердили падіння російської ракети Х-101

Ракета, яка в ніч на 30 липня порушила повітряний простір Польщі, була російською Х-101.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

"Я розмовляв з оперативним командувачем генералом Новаком, і ми можемо з повною відповідальністю підтвердити, що це була російська ракета Х-101 (…), тобто крилата ракета, здатна нести навіть ядерні боєголовки, яка вибухнула під час зіткнення із землею. Потенційно дуже небезпечна ракета", - наголосив він.

Томчик зазначив, що Росія зазвичай випускає по Україні 10 або 20 ракет, проте цього разу йшлося загалом про приблизно 70 ракет. Він заявив, що о 3:00 двадцять ракет летіли в напрямку Польщі.

Міністр додав, що український пілот стежив за ракетою до самого державного кордону, після чого змінив курс за 20 секунд до потенційного входження у повітряний простір Польщі, щоб уникнути збиття польськими F-16

На запитання про те, чи був запуск ракети росіянами навмисним, Томчик відповів, що "кожен із варіантів є можливим".

Російська ракета у Польщі

Нагадаємо, у ніч на 30 липня на сході Польщі оголосили повітряну тривогу через масштабну російську атаку по західних областях України. Невдовзі з'явилася інформація, що одна або дві ракети могли ненадовго порушити повітряний простір Польщі.

Згодом мешканці Люблінського воєводства повідомили про сильні вибухи. Пізніше у полі поблизу села Тарнава-Колонія виявили велику вирву. За попередньою інформацією, вона могла виникнути після падіння невстановленого об'єкта.