В Польше официально подтвердили падение российской ракеты Х-101

Ракета, которая в ночь на 30 июля нарушила воздушное пространство Польши, была российской Х-101.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

"Я разговаривал с оперативным командующим генералом Новаком, и мы можем с полной ответственностью подтвердить, что это была российская ракета Х-101 (…), то есть крылатая ракета, способная нести даже ядерные боеголовки, которая взорвалась при столкновении с землей. Потенциально очень опасная ракета", - подчеркнул он.

Томчик отметил, что Россия обычно выпускает по Украине 10 или 20 ракет, однако в этот раз речь шла о примерно 70 ракетах. Он заявил, что в 3:00 двадцать ракет летели в направлении Польши.

Министр добавил, что украинский пилот следил за ракетой до самой государственной границы, после чего изменил курс за 20 секунд до потенциального вхождения в воздушное пространство Польши, чтобы избежать сбития польскими F-16

На вопрос о том, был ли запуск ракеты россиянами умышленным, Томчик ответил, что "каждый из вариантов возможен".

Российская ракета в Польше

Напомним, в ночь на 30 июля на востоке Польши объявили воздушную тревогу из-за масштабной российской атаки по западным областям Украины. Вскоре появилась информация, что одна или две ракеты могли ненадолго нарушить воздушное пространство Польши.

Впоследствии жители Люблинского воеводства сообщили о взрывах. Позже в поле близ села Тарнава-Колония обнаружили большую воронку. По предварительной информации она могла возникнуть после падения неустановленного объекта.