У Польщі один із кандидатів у президенти оскандалився через заяву про Україну

"З часу, коли я працював в ЄС, в Європарламенті, я чітко заявляв, що Росія є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною", - заявив він.

Водночас Тшасковський відзначив, що мир в Україні повинен бути встановлений на справедливих умовах, що важливо пояснити президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.

"Не для того, щоб сфотографуватися з ним, а для того, щоб ретельно поговорити з ним про це", - зауважив він й додав, що диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили, у зв'язку з чим Польща повинна озброїтись.