У Польщі один із кандидатів у президенти оскандалився через заяву про Україну

Російська Федерація (РФ) є загрозою для Європейського союзу (ЄС), у зв'язку з чим Україна нібито повинна бути "буферною зоною".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кандидата у президенти Польщі Рафала Тшасковського, якого цитує PAP.
"З часу, коли я працював в ЄС, в Європарламенті, я чітко заявляв, що Росія є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною", - заявив він.
Водночас Тшасковський відзначив, що мир в Україні повинен бути встановлений на справедливих умовах, що важливо пояснити президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.
"Не для того, щоб сфотографуватися з ним, а для того, щоб ретельно поговорити з ним про це", - зауважив він й додав, що диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили, у зв'язку з чим Польща повинна озброїтись.
Президентські вибори в Польщі призначені на 18 травня 2025-го. У разі, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур може відбутися 1 червня. Новообраний президент Польщі повинен скласти присягу 6 серпня 2025 року.
Чинний глава держави Анджей Дуда не має права брати участь у виборах втретє, оскільки Конституція Польщі дозволяє обіймати цю посаду не більше двох термінів.
Станом на зараз серед основних претендентів на посаду президента розглядаються:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.