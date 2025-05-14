В Польше один из кандидатов в президенты оскандалился из-за заявления об Украине

"Со времени, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я четко заявлял, что Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной", - заявил он.

В то же время Тшасковский отметил, что мир в Украине должен быть установлен на справедливых условиях, что важно объяснить президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

"Не для того, чтобы сфотографироваться с ним, а для того, чтобы тщательно поговорить с ним об этом", - отметил он и добавил, что диктатор Владимир Путин понимает только язык силы, в связи с чем Польша должна вооружиться.