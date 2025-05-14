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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Польше один из кандидатов в президенты оскандалился из-за заявления об Украине

Фото: Рафал Тшасковский, кандидат в президенты Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) является угрозой для Европейского союза (ЕС), в связи с чем Украина якобы должна быть "буферной зоной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на кандидата в президенты Польши Рафала Тшасковского, которого цитирует PAP.

"Со времени, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я четко заявлял, что Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной", - заявил он.

В то же время Тшасковский отметил, что мир в Украине должен быть установлен на справедливых условиях, что важно объяснить президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

"Не для того, чтобы сфотографироваться с ним, а для того, чтобы тщательно поговорить с ним об этом", - отметил он и добавил, что диктатор Владимир Путин понимает только язык силы, в связи с чем Польша должна вооружиться.

 

Выборы президента в Польше

Президентские выборы в Польше назначены на 18 мая 2025-го. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур может состояться 1 июня. Новоизбранный президент Польши должен принять присягу 6 августа 2025 года.

Действующий глава государства Анджей Дуда не имеет права участвовать в выборах в третий раз, поскольку Конституция Польши позволяет занимать эту должность не более двух сроков.

По состоянию на сейчас среди основных претендентов на пост президента рассматриваются:

  • Кароль Навроцкий, которого выдвигает партия "Право и Справедливость";
  • Рафал Тшасковский - мэр Варшавы и представитель "Гражданской коалиции";
  • Славомир Менцен, представляющий ультраправую политическую силу "Конфедерация".

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Польша