У Польщі визначили дату президентських виборів

У Польщі вибори президента країни відбудуться 18 травня. Другий тур може відбутися на початку червня, якщо це знадобиться.

Про це заявив маршал (спікер) Сейму Польщі Шимон Головня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsatnews .

"Після консультацій з головою Національної виборчої комісії я вирішив, що голосування з обрання нового президента Республіки Польща відбудеться 18 травня цього року, а це означає, що, якщо знадобиться ще одне голосування, воно відбудеться 1 червня", - розповів Головня.

Також спікер Сейму представив попередній виборчий календар. Коли календар буде затверджено комісією, він набуде офіційної чинності.

Очікується, що кандидати на президента зможуть висуватися до 4 квітня.