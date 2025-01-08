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У Польщі визначили дату президентських виборів

Варшава, Середа 08 січня 2025 17:24
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У Польщі визначили дату президентських виборів Фото: Шимон Головня, речник польського Сейму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Польщі вибори президента країни відбудуться 18 травня. Другий тур може відбутися на початку червня, якщо це знадобиться.

Про це заявив маршал (спікер) Сейму Польщі Шимон Головня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsatnews.

"Після консультацій з головою Національної виборчої комісії я вирішив, що голосування з обрання нового президента Республіки Польща відбудеться 18 травня цього року, а це означає, що, якщо знадобиться ще одне голосування, воно відбудеться 1 червня", - розповів Головня.

Також спікер Сейму представив попередній виборчий календар. Коли календар буде затверджено комісією, він набуде офіційної чинності.

Очікується, що кандидати на президента зможуть висуватися до 4 квітня.

Кандидатом стане мер Варшави

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мер Варшави Рафал Тшасковський балотуватиметься на президентських виборах від правлячої партії "Громадянська коаліція".

Згідно з соцопитуваннями, Тшасковський поки що є головним кандидатом на посаду президента.

При цьому чинний президент Анджей Дуда вже обіймає цю посаду другий термін, тому він не може балотуватися знову.

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