У Польщі визначили дату президентських виборів
У Польщі вибори президента країни відбудуться 18 травня. Другий тур може відбутися на початку червня, якщо це знадобиться.
Про це заявив маршал (спікер) Сейму Польщі Шимон Головня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsatnews.
"Після консультацій з головою Національної виборчої комісії я вирішив, що голосування з обрання нового президента Республіки Польща відбудеться 18 травня цього року, а це означає, що, якщо знадобиться ще одне голосування, воно відбудеться 1 червня", - розповів Головня.
Також спікер Сейму представив попередній виборчий календар. Коли календар буде затверджено комісією, він набуде офіційної чинності.
Очікується, що кандидати на президента зможуть висуватися до 4 квітня.
Кандидатом стане мер Варшави
Нагадаємо, раніше стало відомо, що мер Варшави Рафал Тшасковський балотуватиметься на президентських виборах від правлячої партії "Громадянська коаліція".
Згідно з соцопитуваннями, Тшасковський поки що є головним кандидатом на посаду президента.
При цьому чинний президент Анджей Дуда вже обіймає цю посаду другий термін, тому він не може балотуватися знову.
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