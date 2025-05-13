Президентські вибори в Польщі: опитування назвало фаворита гонки

Якби кандидат від провладної "Громадянської коаліції", мер Варшави Рафал Тшасковський зустрівся в другому турі президентських виборів з опозиціонером Каролем Навроцьким, то перший би став би президентом Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24 .

Згідно з опитуванням IBRiS, проведеного для польського радіо, 55,6% виборців заявляють про готовність проголосувати за Тшасковського у другому турі виборів.

Натомість Навроцький, кандидат, якого підтримує головна опозиційна партія "Право і справедливість" (PiS), як свідчить опитування, програв би цю сутичку, набравши 36,6% голосів.

При цьому 4,7% респондентів вказали, що не мають наміру голосувати, якщо Тшасковський та Навроцький зустрінуться у другому турі.

Опитування також показує, що Тшасковський став би президентом, навіть якби його суперником у другому турі виборів був Славомір Менцен - кандидат від антиукраїнського політичного альянсу "Конфедерація". Тоді 55,5% виборців проголосували б за Тшасковського, а 31,7% - за Менцена.

Також IBRiS зазначає, що 6,8% опитаних не мають наміру голосувати, якщо Тшасковський та Менцен зустрінуться у другому турі.

Polskie Radio 24 додає, що опитування IBRiS було проведено 10-11 травня 2025 року з використанням методу CATI на репрезентативній загальнонаціональній вибірці з 1067 осіб.

Зазначимо, Тшасковський, який за опитуванням є фаворитом президентської гонки, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну висловлював підтримку Києву. Минулого року він відвідав українську столицю разом з ще трьома мерами європейських столиць.

Також ми писали, що кандидати у президенти Польщі - Навроцький і Тшасковський посперечалися під час перших передвиборчих дебатів. Причиною палкої перепалки стала Україна.